Due vittorie e due sconfitte: questo il bilancio odierno per il tennis italiano da Melbourne, dove sono in corso le qualificazioni dell’Australian Open 2025. Sul veloce nella terra dei canguri andavano in scena gli incontri di secondo turno, che vedevano impegnati Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Matteo Gigante e Sara Errani. Due tennisti hanno ottenuto la vittoria, proseguendo il proprio cammino e continuando a sognare il main draw; la corsa degli altri due si è invece fermata. Ecco com’è andata.

Gigante super

Dopo il doppio 6-2 rifilato ad Hardt all’esordio, Matteo si è ripetuto contro l’austriaco Neumayer, liquidandolo con il punteggio di 6-3 6-4 in 1h17′ di gioco. Ben 12 gli ace scagliati dal romano, che si è assicurato il primo set grazie a un break nel finale. Caratterizzata da una rimonta invece la seconda frazione, in cui Gigante è finito sotto 1-4. Da quel momento, però, ha inanellato un parziale di 20 punti a 4, conquistando cinque giochi consecutivi e regalandosi l’accesso al turno decisivo. Il suo prossimo avversario sarà il portoghese Rocha, che non rappresenta affatto un ostacolo insormontabile.

Avanti Passaro

Molto più sofferta la vittoria di Francesco Passaro, il quale ha impiegato 2h54′ per piegare la resistenza dello spagnolo Barranco Cosano. 4-6 6-3 7-6(8) lo score dell’incontro, in cui l’azzurro ha rischiato lo psicodramma. Nel parziale decisivo ha innanzitutto sprecato un break di vantaggio, per poi nel tie-break farsi rimontare dall’8-3 all’8-7. Fortunatamente è riuscito ad avere la meglio nel finale e garantirsi il passaggio del turno. A contendergli il pass per il main draw troverà il georgiano Nikoloz Basilashvili. Anche in caso di sconfitta, però, Passaro avrebbe la possibilità di essere ripescato in tabellone come lucky loser: la sua classifica gli permetterà infatti di essere tra i 4 giocatori che prenderanno parte a un eventuale sorteggio.

Eliminati Bellucci ed Errani

Dopo aver visto sfumare l’accesso al main draw per una manciata di posti, Mattia Bellucci non è riuscito a conquistarlo mediante le qualificazioni. Al secondo turno è infatti arrivata una sconfitta per mano del francese Terence Atmane per 7-6 6-4. Il 23enne di Busto Arsizio ha avuto un set point nel tie-break del primo set (sul 7-6), ma nel complesso è stato meno incisivo nei momenti chiave e – nonostante l’incontro sia stato particolarmente equilibrato – il suo avversario ha meritato la vittoria.

Niente da fare neppure per Sara Errani, travolta dalla ceca Brenda Fruhvirtova per 6-0 6-2. Non è riuscito il back-to-back contro avversarie classe 2007 per Sarita, che al primo turno aveva piegato in rimonta la russa Korneeva. Sul match in sé c’è poco da dire perché Fruhvirtova è stata semplicemente troppo superiore. A Errani però va dato il merito di averci provato fino all’ultimo senza mollare neppure un 15: lo dimostra l’ultimo game, durato ben 24 punti.

Altri risultati

Partita dopo partita, l’impressione che dà Joao Fonseca è di non avere nulla a che fare con le qualificazioni di qualsiasi torneo. Dopo il successo all’esordio contro Gomez, il brasiliano ha travolto anche Coleman Wong per 6-0 6-3 (in appena 54 minuti di gioco) ed ha raggiunto l’ultimo torneo. Dodici vittorie consecutive per il campione delle Next Gen ATP Finals: a separarlo dal main draw c’è solo l’argentino Tirante. Sugli scudi altri due giovanissimi come l’americano Learner Tien (finalista a Jeddah, sconfitto proprio da Fonseca) e lo spagnolo Martìn Landaluce, mentre si rivede Cristian Garin, scivolato fuori dai primi 150. Non deludono infine i due americani Mackenzie McDonald e Chris Eubanks, i quali sembrano avere una marcia in più.

Quando giocano Passaro e Gigante?

Matteo Gigante scenderà in campo nella notte italiana (all’01:00) contro il portoghese Rocha sul Court 6. Atteso in campo non prima delle 04:00 invece Francesco Passaro, opposto al georgiano Basilashvili sul Court 13.