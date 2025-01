Fresco di vittoria sulla sua ex Juventus, Antonio Conte è finito al centro di una polemica per le sue parole. In un mondo fatto di social network bisogna stare sempre più attenti a ciò che si dice pubblicamente.

Antonio Conte sta facendo sognare i tifosi del Napoli e ha tutta l’intenzione di regalare ai partenopei un altro Scudetto, dopo quello conquistato alla guida di Luciano Spalletti. La gara contro la Juventus è stata difficile, con i bianconeri che hanno disputato un buon primo tempo e un Napoli che ha risposto ancora meglio nel secondo: per Conte è stata la seconda vittoria in carriera contro la sua ex squadra.

Il Napoli sta meritando ampiamente la vetta e i 3 punti conquistati sabato hanno dato un chiaro segnale alle principali pretendenti come Atlanta e Inter. Nonostante questo Antonio Conte è finito al centro delle polemiche a causa delle dichiarazioni rilasciate a DAZN, subito dopo il termine della sfida al Maradona. Si sa che il tecnico ex Inter non è uno che le cose le manda a dire, ma il web ha risposto prontamente sbugiardando il tecnico e additandolo come “buffone”. Intanto il tecnico si dovrà preparare in vista di un altro importante big match contro la Roma.

Il web contro Conte: “E’ un buffone”

“Buffone” è solo uno dei commenti che si leggono sotto al post X del giornalista Pasquale Guarro, notoriamente di fede interista e penna di numerose testate. Al centro della polemica sono finite le parole di Conte nel post partita di Napoli-Juventus: “Quando sei all’Inter, al Milan e alla Juve c’è poco da chiacchierare, devi vincere. Lo dice la storia di questi club. Devi vincere e basta, non ci stanno se e ma”. Il fatto di essere in testa alla classifica ha evidentemente scatenato qualche invidia e riportato a galla più di un rancore per gli ex sostenitori del tecnico.

Guarro ha prontamente replicato alle dichiarazioni del tecnico pugliese, ripostando una notizia del 25 settembre 2020, periodo in cui Conte sedeva sulla panchina nerazzurra. L’obbligo non è vincere, ma essere protagonisti – aveva dichiarato Conte al tempo, quando la stagione di Serie A stava per aprire i battenti contro la Fiorentina. Mentre numerosi tifosi partenopei hanno preso le difese del tecnico del Napoli – non poteva essere altrimenti – molti altri hanno definito Antonio Conte come “un debole, un finto vincente”. Altri hanno pesantemente commentato il “caratteraccio” del tecnico, mentre una sparuta minoranza si è espressa con termini che non possono essere riportati per pudore.