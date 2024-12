Tramite un comunicato, gli organizzatori della regata Sydney-Hobart in Australia hanno annunciato che due velisti sono morti durante la competizione in due diversi incidenti. Si tratta del 55enne Roy Quaden, a bordo di Flying Fish Arctos, e del 65enne Nick Smith, sull’imbarcazione Bowline. Partiti da Sydney Harbour nel giorno di Santo Stefano, i due due sono stati colpiti dal boma (trave cui è fissata la parte inferiore della vela) mentre si trovavano al largo delle coste del Nuovo Galles del Sud. Nonostante l’immediato tentativo di soccorso da parte degli altri membri dell’equipaggio, per loro non c’è stato nulla da fare. “La polizia acquatica si sta occupando di questi incidenti e tutti i familiari devono ancora essere contattati, perciò non possiamo fornire ulteriori dettagli – si legge in una nota del comitato – I nostri pensieri sono rivolti agli equipaggi, ai familiari e agli amici delle persone decedute”.

Cos’è successo?

“Un membro dell’equipaggio ha riportato una grave ferita alla testa durante la notte con condizioni del mare difficili” ha detto alla stampa – riporta il Guardian – il ​​sovrintendente Joseph McNulty in merito all’incidente di cui è stato vittima Quaden, avvenuto a circa 30 miglia nautiche a est-sud-est di Ulladulla. Stessa sorte per Smith, colpito a circa 30 miglia nautiche a est-nord-est di Batemans Bay ed è caduto privo di sensi. “L’equipaggio ha fatto tutto il possibile per cercare di rianimarlo, ma i loro sforzi sono stati vani e la persona è morto nelle prime ore della mattinata“, ha detto McNulty.

Piovono ritiri

Purtroppo la regata è stata caratterizzata fin da subito da condizioni meteo avverse tanto che molte imbarcazioni (7 sulle 104 alla partenza) sono state costrette a ritirarsi. Tra queste spicca la grande favorita Comanche, che pur essendo al comando ma non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca e non potrà così tentare di battere il record stabilito nel 2017, quando fermò il cronometro in un giorno, 9 ore, 15 minuti e 24 secondi. Danneggiata al sartiame anche la due volte vincitrice Wild Oats, che a causa dell’incidente avrà la strada in salita per cercare di ritrovare un successo che manca dal 2014.

I precedenti

La regata parte da Sydney e si conclude a Hobart, capitale dello stato della Tasmania. Nel mezzo c’è l’attraversamento del noto Stretto di Bass. Non è la prima volta che il maltempo ha la meglio sui velisti durante questa regata che si disputa dal 1945. Nel 1998, ad esempio, morirono sei marinai e cinque barche affondarono a causa dell’esplosione di una depressione nello Stretto di Bass; si riuscì comunque a mettere in salvo 55 uomini.