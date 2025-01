Inizia con una sconfitta il 2025 dei Los Angeles Lakers che, nella prima partita da quarantenne di LeBron James, cadono in casa nella notte NBA contro Cleveland. È questo uno dei risultati della ricca nottata cestistica d’Oltreoceano che ha regalato tante partite e altrettanto spettacolo per inaugurare il nuovo anno. Diversi gli spunti, tra cui le vittorie larghe per Boston e San Antonio, oltre al ritorno vincente di Giannis Antetokounmpo.

NBA: LeBron cade contro la “sua” Cleveland

Come anticipato, LeBron, nella sua prima partita da quarantenne, non è riuscito ad evitare la sconfitta casalinga dei Lakers contro Cleveland, che quindi prosegue nella sua striscia di risultati positivi. Sono otto le vittorie consecutive dei ragazzi di Kenny Atkinson, che confermano il miglior score dell’intera lega con 29 vittorie e appena quattro sconfitte. Austin Reaves prova a tenere a galla i suoi con una tripla doppia sfiorata (35-10-9) mentre la tripla di James (23 punti, 28 per Anthony Davis) a 2:50 riporta i Lakers a due possessi di distanza, ma il parziale di 3-10 a favore dei Cavs vale l’allungo decisivo per il 110-122 finale. Altra prestazione solida di Cleveland, che ne manda cinque in doppia cifra di punti (27 e 14 rimbalzi per Jarrett Allen).

Oklahoma comanda a Ovest con un super SGA

Se a Est domina Cleveland, a Ovest sono gli Oklahoma City Thunder a fare il bello e il cattivo tempo. Per la banda di Mark Daigneault arriva la dodicesima vittoria di fila (record da quando la franchigia si è trasferita a Oklahoma) contro Minnesota in una partita equilibrata, almeno nella prima parte. A metà gara, infatti, sono i Timberwolves a comandare di sei lunghezze, grazie a Anthony Edwards (20 punti) e Naz Reid (19 punti dalla panchina). Ma i Thunder cambiano marcia nel terzo quarto grazie al super parziale di 43-23 supportato dai 19 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander, che chiude la serata con il 15/23 dal campo e 40 punti totali.

Giannis torna e i Bucks vincono

Parlando ancora di prestazioni individuali, da sottolineare anche quella di Giannis Antetokounmpo, decisivo nel ritorno alla vittoria dei Milwaukee Bucks dopo due sconfitte di fila. La stella greca, che aveva saltato le ultime tre partite di NBA, contro Indiana fatica a ingranare e chiude il primo tempo con appena 4 punti all’attivo, ma cambia marcia dopo l’intervallo lungo e chiude con 30 punti e 12 rimbalzi. I Pacers recriminano dopo aver toccato anche il +19 nel terzo quarto, prima di subire un parziale di 0-12 che ha riportato in gara gli ospiti.

Celtics e Spurs dilagano

A completare il quadro della notte sono le larghe vittorie di Celtics e Spurs. Boston, infatti, tiene il passo di Cleveland rifilando un pesantissimo 125-71 ai Toronto Raptors, che sprofondano sempre di più nella classifica della Eastern Conference. I Celtics si permettono di dare ampio spazio alla panchina nella seconda parte di incontro, testimoniato dai ben sette giocatori in doppia cifra, con Pritchard che, da subentrato, ne fa 19. Per quanto riguarda San Antonio, infine, a Victor Wembanyama bastano 26 minuti per firmare 27 punti nel successo contro i Los Angeles Clippers per 122-86. Risultato mai in discussione, in cui gli Spurs sono decisamente più incisivi fin dalle prime battute.

I risultati della notte

Boston Celtics – Toronto Raptors 125-71

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 112-120

San Antonio Spurs – Los Angeles Clippers 122-86

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 113-105

Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers 110-122

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 112-117

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 29-4

Boston Celtics 24-9

New York Knicks 23-10

Orlando Magic 20-14

Atlanta Hawks 18-15

Milwaukee Bucks 17-14

Miami Heat 16-14

Indiana Pacers 16-18

Chicago Bulls 15-18

Detroit Pistons 14-18

Philadelphia 76ers 13-17

Brooklyn Nets 12-20

Charlotte Hornets 7-25

Toronto Raptors 7-26

Washington Wizards 5-25

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 27-5

Memphis Grizzlies 23-11

Houston Rockets 21-11

Dallas Mavericks 20-13

Denver Nuggets 18-13

Los Angeles Clippers 19-14

Los Angeles Lakers 18-14

Minnesota Timberwolves 17-15

San Antonio Spurs 17-16

Golden State Warriors 16-16

Phoenix Suns 15-17

Sacramento Kings 14-19

Portland Trail Blazers 11-21

Utah Jazz 7-24

New Orleans Pelicans 5-28