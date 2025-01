Si ferma a dodici la striscia di vittorie consecutive per i Cleveland Cavaliers, che nella notte di NBA cadono in casa contro gli Indiana Pacers. Decisivo il secondo tempo, in cui i Cavs segnano appena 40 punti (peggior prestazione in questa stagione) a fronte di un maxi parziale di 32-7 che ribalta la situazione a favore degli ospiti, capaci di mandare sei giocatori in doppia cifra per conquistare la sesta affermazione consecutiva. A Cleveland, invece, non bastano i 20 punti di Garland e i 19 di Mitchell e Nembhard. Tra gli altri risultati, spicca il crollo dei Milwaukee Bucks sul campo dei New York Knicks. Il solo Giannis Antetokounmpo (24 punti e 13 rimbalzi) non basta a contenere una travolgente formazione di casa, trascinata dai 44 punti di Brunson e dai 30, con 18 rimbalzi di Towns.

Vittorie di misura per Boston contro New Orleans (120-119 con 38 punti e 11 rimbalzi di Tatum), mentre è Sexton a realizzare il canestro che permette agli Utah Jazz di battere all’overtime i Brooklyn Nets per 112-111.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 33-5

Boston Celtics 28-11

New York Knicks 26-14

Orlando Magic 23-18

Indiana Pacers 22-18

Milwaukee Bucks 20-17

Miami Heat 20-17

Detroit Pistons 20-19

Atlanta Hawks 19-19

Chicago Bulls 18-21

Philadelphia 76ers 15-22

Brooklyn Nets 13-26

Charlotte Hornets 8-28

Toronto Raptors 8-31

Washington Wizards 6-31

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 32-6

Houston Rockets 25-12

Memphis Grizzlies 25-14

Denver Nuggets 23-15

Dallas Mavericks 22-17

Los Angeles Lakers 20-16

Los Angeles Clippers 20-17

Minnesota Timberwolves 20-18

Sacramento Kings 20-19

Phoenix Suns 19-19

Golden State Warriors 19-19

San Antonio Spurs 18-19

Portland Trail Blazers 13-25

Utah Jazz 10-28

New Orleans Pelicans 8-32

Tutti i risultati della notte

Dallas Mavericks-Denver Nuggets 101-112

New York Knicks-Milwaukee Bucks 140-106

Chicago Bulls-Sacramento Kings 119-124

Boston Celtics-New Orleans Pelicans 120-119

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 93-108

Orlando Magic-Philadelphia 76ers 104-99

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder 95-136

Utah Jazz-Brooklyn Nets 112-111 OT

Phoenix Suns-Charlotte Hornets 120-113