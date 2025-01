L’entry list del torneo Atp 250 di Marsiglia 2025, in programma dal 10 al 16 febbraio sui campi veloci indoor. In una settimana con ben tre tornei e tutti della stessa categoria, l’evento transalpino può contare su un ottimo campo partecipanti. Tra i favoriti senza dubbio alcuno i tennisti di casa: Ugo Humbert, Arthur Fils, ma anche un Giovanni Mpetshi Perricard che può contare sul suo formidabile servizio su questi campi molto rapidi. Anche l’Italia ha un paio di suoi portacolori direttamente ammessi in tabellone principale: si tratta di Lorenzo Sonego e Luca Nardi. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Marsiglia.

ENTRY L IST ATP 250 DELRAY BEACH 2025

1 Ugo Humbert 14

2 Hubert Hurkacz 17

3 Karen Khachanov 19

4 Arthur Fils 21

5 Sebastian Korda 22

6 Jordan Thompson 27

7 Giovanni Mpetshi Perricard 30

8 Nuno Borges 33

Alexander Bublik 37

Gael Monfils 41

Jan-Lennard Struff 43

Zhizhen Zhang 49

Juncheng Shang 50

Lorenzo Sonego 55

Zizou Bergs 60

Benjamin Bonzi 64

Quentin Halys 74

Luca Nardi 83

ALTERNATES

1 Botic van de Zandschulp 84

2 Otto Virtanen 93

3 Dominic Stricker 94 (PR)

4 Hamad Medjedovic 98

5 Daniel Altmaier 101

6 Lucas Pouille 103

7 Mikhail Kukushkin 110

8 Harold Mayot 117

9 Alexander Ritschard 118

10 Raphael Collignon 120