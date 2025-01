Il Team Principal della Red Bull esce allo scoperto sul ritiro dalla Formula 1 del pilota olandese quattro volte di fila campione del mondo

Con l’ingaggio di Hamilton e la SF25, che verrà svelata il prossimo 19 febbraio, la Ferrari spera di interrompere il dominio di Verstappen e della Red Bull. La ‘missione’ non è impossibile, ma certamente molto complicata vista la forza della scuderia austriaca con sede nel Regno Unito. E la classe del pilota olandese, 4 volte Campione del Mondo negli ultimi… Quattro anni.

Ventisette anni compiuti lo scorso 30 settembre, Verstappen è nel pieno della sua carriera e con ancora dei margini di miglioramento. Come molti altri piloti, però, ha un carattere particolare nonché tanti interessi e passioni che potrebbero allontanarlo presto dalla Formula 1.

In passato è stato lo stesso classe ’97 a dichiarare di non voler correre fino a tarda età, come lo stesso Hamilton oppure Alonso. Più di una volta ha poi minacciato il ritiro, in conseguenza di alcune decisioni della FIA quali l’introduzione delle gare Sprint o di ulteriori Gran premi cittadini.

Verstappen, Horner: “Parlando con lui ho capito una cosa”

La possibilità di un ritiro anticipato di Verstappen dalla Formula 1 non è così peregrina. Lo ha fatto intendere di recente pure il Team Principal della Red Bull, Christian Horner: “Max è un uomo a sé stante, parlando con lui ho capito che non rimarrà in questo sport per i prossimi 15 anni. Ha anche altri interessi, gli piace guidare le auto GT, i simulatori di guida e le auto LMP”.

“Alcuni dei rumori del circo che circonda la F1 non gli vanno a genio – ha aggiunto Horner parlando coi media – Non appena il divertimento cala, ha la forza di carattere e la personalità per dire: ‘Sapete che c’è, l’anno prossimo andrò a guidare le GT’. Max è unico, perché la Formula 1 non lo definisce, si diverte e la ama, ma non appena il divertimento calerà, andrà fare qualcos’altro“.

Ritiro Verstappen dalla Formula 1: ecco la data

Verstappen quando potrebbe abbandonare la Formula 1? C’è una data che possiamo segnare in rosso e che lo stesso Horner ‘indica’ come quella del possibile ritiro del pilota di Hasselt, vincitore fin qui di 63 Gran premi sui 209 disputati.

La data è il 2028, quando scadrà il suo attuale contratto con la Red Bull e avrà compiuto 31 anni. “Siamo molto grati che sia il nostro pilota e speriamo che rimanga con noi per molti altri anni. Almeno fino al 2028 – le parole di Horner sul futuro incerto di Verstappen – ma nessuno ha la sfera di cristallo”.