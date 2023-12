NBA 2023/2024, Embiid da 50 punti per i Sixers. Superlativo Doncic, Banchero career high con 42

Settimana particolare per la NBA, con gli occhi tutti puntati sulle fasi finali dell'”In-Season Tournament” le Final 4 di Las Vegas. Ma, se otto squadre sono scese in campo per i quarti di finale tra lunedì e martedì, nella nottata italiana tra mercoledì e giovedì è stato il turno delle altre 22 franchigie precedentemente eliminate e che sono quindi tornare in campo per le solite e tradizionali sfide di regular season.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Una serie di partite con diversi spunti di interesse sotto il piano statistico. Luka Doncic, ad esempio, aveva un tabellino che recitava 29 punti, 10 rimbalzi e 10 assist….a metà partita. I suoi numeri non si discosteranno molto al termine del match (40+10+11), dato che nel secondo tempo si è seduto abbastanza rapidamente senza più rientrare, considerando che Mavericks-Jazz è finita con uno scarto di 50 punti nel 147-97 finale. Prestazione da dimenticare per tutta Utah, compreso Fontecchio che parte ancora in quintetto e segna 7 punti in 24′ con 2/5 al tiro.

Ma Doncic non è stato il solo a regalare spettacolo. Joel Embiid ne mette 50 con 13 rimbalzi nel successo 126-131 a Washington dei 76ers. “Cinquantello” sfiorato da Desmond Bane, che chiude a 49 punti nella vittoria per 106-116 dei Grizzlies a Detroit. Le sconfitte consecutive per i Pistons diventano 18 e gli Spurs – sconfitti 102-94 contro Minnesota – anche proseguono la loro striscia negativa, arrivando 15 ko di fila. I 42 punti – career high – di Paolo Banchero non bastano agli Orlando Magic per evitare il ko per 121-111 contro i Cleveland Cavaliers che hanno un Mitchell da 35 e un Garland da 26.

Golden State soffre ancora, ma riesce ad avere la meglio per 110-106 sui Portland TrailBlazers grazie al solito Curry che supera quota 30 con 31 punti. Tra le file di quest’ultimi da segnalare l’esordio stagionale di Anferne Simons, subito protagonista con 28 punti. Prosegue il periodo non troppo felice dei Denver Nuggets, sconfitti 111-102 dai Los Angeles Clippers nonostante la solita tripla doppia da 22+15+10 di Jokic.

Un canestro decisivo a 5″ dal termine di Mikal Bridges regala il successo ai Nets per 113-114 in trasferta ad Atlanta, mentre i Miami Heat espugnano Toronto con il punteggio di 103-112. Successo anche per i Chicafo Bulls, 111-100 sugli Charlotte Hornets.