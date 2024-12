Oltre il danno la beffa: il top player si ferma mentre stava recuperando dal precedente infortunio e salta il big match di Serie A.

L’ultima domenica di questo 2024 è sinonimo di ultima giornata di Serie A dell’anno solare. Iniziata ieri con le prime quattro partite, oggi si prosegue con altre quattro partite – tra cui due match di un certo calibro come Juventus-Fiorentina e Milan-Roma – prima di concludersi domani con le sfide tra Como e Lecce alle ore 18:30 e Bologna-Verona alle 20:45.

Tanti riflettori oggi saranno puntati sulla partita di San Siro tra Milan e Roma. I rossoneri vorranno chiudere l’anno con una vittoria per provare ad aggiustare una classifica che li vede fermi all’ottavo posto con 26 punti conquistati in 16 giornate (una da recuperare). I giallorossi, invece, devono dare assolutamente seguito al 5-0 di settimana scorsa contro il Parma per provare a risollevare una stagione finora ai limiti del disastroso.

Una partita che però il Milan dovrà affrontare con diverse assenze a causa infortuni, tra cui Christian Pulisic che sembrava ormai recuperato.

Milan Roma, Pulisic ancora out: il motivo dello stop

Christian Pulisic è sicuramente uno degli uomini più in forma del Milan in questa stagione. Cinque gol in campionato e tre in Champions League, oltre diversi assist e ottime prestazioni lo hanno reso uno degli imprescindibili di Paulo Fonseca. Dal 6 dicembre, però, giorno di Atalanta-Milan in cui il giocatore è uscito al 38′ minuto per infortunio, l’allenatore portoghese ha dovuto fare a meno di lui.

Una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro non ha permesso allo statunitense di prendere parte alle sfide contro Stella Rossa in Champions League e Genoa e Verona in Serie A. Un recupero che sembrava però ormai certo per la gara di San Siro contro la Roma, ma che invece è da posticipare.

Come confermato da Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del match, Pulisic ha recuperato dal suo infortunio al polpaccio, ma negli ultimi due giorni è sorto un nuovo problema, questa volta alla caviglia, che lo terrà fuori per Milan-Roma.

L’ex Chelsea non sarà nemmeno in panchina stasera, l’infortunio alla caviglia lo costringe a seguire i suoi compagni dalla tribuna. La speranza di Fonseca e di tutti i tifosi del Milan è che possa recuperare per la Supercoppa Italiana, che si giocherà in Arabia Saudita nei primi giorni del nuovo anno.