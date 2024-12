Prosegue la regular season di Nba. Boston batte Milwaukee nel big match di serata. Lakers ko ad Atlanta all’overtime. Terza vittoria nelle ultime quattro per Phila. Tornano a sorridere Utah e Indiana. Minnesota domina Golden State in trasferta

RISULTATI E CLASSIFICHE

Boston (19-4) batte Milwaukee (11-11) 111-105 in casa. Partita equilibrata dall’inizio alla fine decisa dallo strappo negli ultimi minuti dei Celtics, trascinati da un Jayson Tatum da 34 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Jaylen Brown e Jrue Holiday ne aggiungono 25 e 20. Bucks che si aggrappano a 31 di Damian Lillard e ai 30 del neo 30enne Giannis Antetokounmpo, ma l’apporto del supporting cast è decisamente scarso. Da segnalare il rientro in campo di Khris Middleton (11 punti+5 assist in 23 minuti sul parquet del TD Garden). Los Angeles Lakers (12-11) nuovamente ko. La squadra di JJ Redick cade ad Atlanta (13-11) dopo un overtime 134-132. Decide la tripla di Trae Young (doppia doppia monstre da 31 punti+20 assist) a sette secondi dalla fine. Non bastano ai gialloviola la tripla doppia di LeBron James da 39 punti, 10 rimbalzi e 11 assist e i 38 punti+10 rimbalzi+8 assist di Anthony Davis per evitare la terza sconfitta in fila (settima nelle ultime nove). Sei successi consecutivi per gli Hawks, che la spuntano grazie ai 61 punti in uscita dalla panchina combinati da DeAndre Hunter (26), Bogdan Bogdanovic (20) e Onyeka Okongwu (15). Minnesota (11-11) passa sul parquet di Golden State (13-9) 107-90. Dopo un primo quarto equilibrato, i Timberwolves scappano via nel segno di un Anthony Edwards da 30 punti, 4 rimbalzi e 9 assist. Doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi per Rudy Gobert. Julius Randle contribuisce con 16 punti e 9 rimbalzi. Steph Curry ci prova con 23 punti e 4 assist, ma i Warriors sono alla sesta sconfitta nelle ultime sette. Philadelphia (6-15) batte Orlando (16-9) nel back to back. Finisce 102-94 per i 76ers grazie ai 21 punti+9 assist di Paul George e ai 20 di KJ Martin in uscita dalla panchina. Sempre out Joel Embiid. Magic ancora orfani di Paolo Banchero. Franz Wagner ultimo a mollare con 30 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Sacramento (11-13) domina in casa di San Antonio (11-12). 140-113 per i Kings che mandano sei giocatori in doppia cifra, di cui quattro con 20+ punti. Il migliore è Demar DeRozan con 23 punti. Seguono De Aaron Fox, Domantas Sabonis e Malik Monk con 22 punti ciascuno. Bene anche Keegan Murray (17 punti+6 rimbalzi) e Kevin Huerter (16 punti). Spurs senza Victor Wembanyama, Devin Vassell e Tre Jones. Doppia doppia da 11 punti+13 assist per Chris Paul e 30 per Julian Champagnie. Indiana (10-14) torna a vincere dopo quattro sconfitte in fila e lo fa in casa di Chicago (10-14) 132-123. 23 punti e 8 assist per Tyrese Haliburton, che sta cercando di ritrovare il rendimento da All-Star di inizio stagione scorsa. 21 punti per Pascal Siakam e 19 per Bennedict Mathurin. 17 a testa per Obi Tobbin e TJ McConnell, entrambi in uscita dalla panchina. Non bastano ai Bulls i 32 punti di Zach LaVine. Sottotono Nikola Vucevic (13 punti).