Everton-Liverpool è stata rinviata. Il derby del Merseyside, in programma oggi alle ore 13.30 a Goodison Park, non si giocherà a causa della tempesta Darragh. Previsti venti forti con raffiche di circa 50/60 miglia orarie. La partita, già anticipata di qualche ora, sarà recuperata in data da destinarsi. L’invito, anche da parte del sito ufficiale del Liverpool, per tutti i tifosi è quello di restare a casa in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.