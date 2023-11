NBA 2023/24: gli Spurs battono in volata i Suns, bene Clippers e Knicks

3 partite di Regular Season NBA sono andate in scena nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre. I New York Knicks vincono alla Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland ottenendo la seconda vittoria stagionale. Gli Spurs fanno il colpaccio vincendo alla Footprint Arena contro i Suns. I Clippers invece non hanno difficoltà a superare i Magic reduci dal Back To Back.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS 91-109

I New York Knicks centrano il secondo successo stagionale superando in trasferta i Cleveland Cavaliers. Ospiti che prendono il largo nel terzo quarto trascinati da Brunson (19 punti) e Randle (19 punti e 10 rimbalzi). Da segnalare il tabellino dello starting five dei Knicks, tutti abbondantemente sopra la doppia cifra. Per i Cavs il solito Mitchell da 26 punti é troppo poco per strappare la vittoria.

PHOENIX SUNS-SAN ANTONIO SPURS 114-115

Vittoria di prestigio per San Antonio che supera i Phoenix Suns grazie al canestro di Keldon Johnson a 3 secondi dal termine. Gli Spurs, dopo essersi ritrovati sotto di 18 punti all’intervallo, nella ripresa hanno sfoderato una prestazione di squadra eccellente segnando 70 punti nel solo secondo tempo. Keldon Johnson, oltre al canestro della vittoria, è anche l’Mvp di partita con 27 punti realizzati. Per i Suns, ancora senza Booker e Beal, non sono sufficienti i 26 punti di Durant.

LOS ANGELES CLIPPERS-ORLANDO MAGIC 118-102

I Clippers superano agilmente i Magic, reduci dal Back To Back, grazie soprattutto a un grandioso terzo quarto in cui ne mettono 41 vincendo il parziale con uno scarto di 20 punti che indirizza la gara. Paul George chiude con 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, risultando il miglior giocatore del match. Bene anche Russell Westbrook, che mette a referto 18 punti con 6 rimbalzi e 7 assist.