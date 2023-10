Bologna-Verona, Thiago Motta: “Bella vittoria, siamo sulla strada giusta”

“Abbiamo giocato la partita come dovevamo, contro una squadra complicata. Dopo l’1-0 siamo andati meglio e abbiamo finito in crescendo. È una bella vittoria, abbiamo passato il turno e ora avremo l’Inter. Il nostro pensiero è alla prossima partita. Sono contento del lavoro dei ragazzi, mi ritengo molto soddisfatto. Questa è la strada giusta su cui proseguire”. A dirlo è il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ai microfoni di Mediaset al termine del match vinto 2-0 contro l’Hellas Verona. Su Van Hooijdonk: “Sicuramente può dare una mano, deve continuare a lavorare. Sono contento per lui, così come per Ravaglia e per tutti i giocatori che hanno avuto meno minutaggio nel corso della stagione. Spesso non vanno in campo, ma continuano sempre a lavorare e ad aiutare la squadra”, ha aggiunto Motta.