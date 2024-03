Nba 2023/24: Minnesota vince a Denver, Okc spazza via i Suns

Nottata Nba ricca di gare, con ben 24 squadre chiamate all’appello. Tra queste spiccano senza dubbio le prove di forza delle prime due squadre a Ovest. I Minnesota Timberwolves superano infatti a domicilio i Denver Nuggets 111-98 grazie alla solita grande prestazione difensiva, che tiene i campioni in carica al di sotto dei 100 punti. In tre sopra i 20 punti per la squadra di Finch: Edwards con 25, Conely con 23 e Gobert a quota 21 con 12 rimbalzi. Ai padroni di casa non basta la doppia doppia da 32+10 rimbalzi di Jokic. Vittoria roboante per gli Oklahoma City Thunder, che prendono il largo nella ripresa e schiantano i Phoenix Suns 128-103. Senza Shai Gilgeous-Alexander è Giddey il top scorer dei suoi con 23 punti, mentre dall’altra parte il grande ex Kevin Durant si ferma a 26. Okc rimane così appaiata in vetta alla Western Conference con lo stesso record dei Wolves, 51-22.

In chiave play-off vittoria importante, la sesta consecutiva, per i Dallas Mavericks, che si impongono 107-103 sul parquet dei Sacramento Kings grazie ai 30 punti di Irving e ai 26 con 12 assist di Doncic. Cadono i Lakers, sconfitti nettamente 109-90 in casa degli Indiana Pacers, mentre per i Warriors arriva una facile vittoria interna contro gli Charlotte Hornets 115-97. Rimangono agganciati al treno play-in gli Houston Rockets, che superano 101-100 gli Utah Jazz con 34 punti di Jalen Green trovando così l’11esima vittoria consecutiva. I texani hanno nel mirino Golden State, decima a una sola gara di distanza. Successo anche per i Clippers, che con i 29 punti di Kawhi Leonard vincono 100-97 a Orlando e mantengono il quarto posto a Ovest.

Nella Eastern Conference arriva l’importante vittoria dei Cleveland Cavaliers, che grazie ai 25 punti di un sorprendente Niang battono 117-114 i Philadelphia 76ers e rimangono ancorati alla terza posizione sfruttando lo scivolone dei Knicks. I newyorchesi cadono infatti a sorpresa all’overtime 130-126 sul parquet dei San Antonio Spurs. Prestazione maiuscola da 40 punti e 20 rimbalzi per Wembanyama, mentre a New York non basta il career high da 61 punti di un Jalen Brunson sempre più leader. Rotonde vittorie infine per i Miami Heat, 142-82 sui Portland Trail Blazers, per i Brooklyn Nets 125-108 contro i Chicago Bulls, e per i Detroit Pistons 96-87 nella sfida dei bassifondi della classifica contro i Washington Wizards.