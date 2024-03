Calendario Mondiali cross Belgrado 2024: programma, orari, diretta tv e streaming

Tutto pronto per i Mondiali di cross 2024 di Belgrado: ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire le gare nella capitale serba. La rassegna iridata di corsa campestre torna un anno dopo l’edizione di Bathurst, quando a vincere furono l’ugandese Jacob Kiplimo al maschile, e la kenyota Beatrice Chebet Ken al femminile. Iscritte 51 nazioni (12 nella staffetta mista) per un totale di 485 atleti, ma tra queste non c’è l’Italia a causa di un calendario troppo fitto, a ridosso dei prossimi grandi appuntamenti. In principio la rassegna avrebbe dovuto tenersi a Pola il 10 febbraio, ma alcuni problemi organizzativi hanno costretto al cambio di data e luogo. Si prevede ancora una volta un dominio africano, con Kenya, Etiopia e Uganda a farla da padrone: nel femminile il vessillo di favorita va alla campionessa in carica Chebet, ma le sue avversarie proveranno a darle filo da torcere, a cominciare dalla connazionale Agnes Ngetich. Si prevede grande spettacolo anche al maschile, dove saranno presenti gli ultimi due campioni mondiali, Kiplimo e l’ugandese Joshua Cheptegei, a cui si aggiunge anche il campione iridato di mezza maratona Sebastian Sawe.

Sono 5 le gare in programma al Parco dell’Amicizia di Belgrado: senior (10 km per uomini e donne), staffetta mista (8 km) e under 20 (maschile di 8 km e femminile di 6 km). L’appuntamento è a partire dalle ore 11.00 italiane di sabato 30 marzo. Di seguito il calendario completo e tutte le informazioni per seguire in diretta i Mondiali di cross 2024 di Belgrado.

IL CALENDARIO DEI MONDIALI CROSS DI BELGRADO:

SABATO 30 MARZO

11.00 – Under 20 femminile

11.35 – Under 20 maschile

12.15 – Staffetta mista

12.45 – Senior femminile

13.30 – Senior maschile

Le gare dei Mondiali di cross di Belgrado 2024 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play.