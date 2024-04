Nba 2023/24: Denver batte Minnesota, vincono anche Dallas, Phoenix e Okc

Manca sempre meno al termine della regular season Nba 2023/24, e stanotte è andata in scena la quartultima nottata. Importante successo dei Denver Nuggets, che davanti al proprio pubblico superano i Minnesota Timberwolves 116-107 e si portano in testa in solitaria alla Western Conference, distanziando di una gara proprio gli avversari di giornata. A fare la differenza, come al solito, è Nikola Jokic, che stampa una prestazione da 41 punti e 11 rimbalzi, facendo a fette la solida difesa dei Wolves, una delle migliori della lega, a cui non bastano i 25 punti di Edwards. A una gara di distacco dai campioni in carica c’è anche Oklahoma City, che ha battuto agilmente i San Antonio Spurs 127-89. A guidare i Thunder è Shai Gilgeous-Alexander con 26 punti e Giddey con 20, mentre per i texani ci sono 20 punti di Collins. Vincono anche i Dallas Mavericks, 111-92 in casa dei Miami Heat, e si assicurano matematicamente un posto ai play-off, con tutta probabilità con il quinto seed a ovest. Per la squadra di Kidd è la premiata ditta Doncic-Irving a fare la differenza, rispettivamente con 29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, e 25 punti.

In chiave play-off nella Western Conference arriva anche l’importante vittoria dei Phoenix Suns, che dopo la sconfitta di ieri si rifanno e battono a domicilio i Los Angeles Clippers 124-108. Formazione molto rimaneggiata per i losangelini, che lasciano a riposo i tre tenori George, Leonard e Harden, ma trovano 37 punti da Bones Hyland e 23 da Brandon Boston. Per la franchigia dell’Arizona, che ha scavato un solco nel finale grazie ad un 23-2 di parziale negli ultimi 7′, il miglior realizzatore è Booker con 37 punti, seguito da Beal con 26 e Durant con 24. A Est vittoria fondamentale dei Milwaukee Bucks 117-99 contro gli Orlando Magic: senza Antetokounmpo la squadra di Doc Rivers mette un mattoncino fondamentale per la seconda posizione. A trascinare la squadra sono Portis e Lillard con 30 e 29 punti, mentre dall’altro lato non bastano i 23 di Cole Anthony. Vincono anche i Cleveland Cavaliers, che fanno un passo avanti verso la quarta posizione grazie al facile successo 110-98 contro i Memphis Grizzlies, con 29 punti di Mitchell. Vittorie infine per gli Charlotte Hornets, 115-114 sul campo degli Atlanta Hawks con canestro decisivo di Bridges, e i Brooklyn Nets, 106-102 contro i Toronto Raptors.