Highlights e gol Salernitana-Milan 2-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights e i gol di Salernitana-Milan 2-2, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Primo tempo intenso all’Arechi, sbloccato da una zuccata di Tomori in mischia, poi però ecco il pareggio, sempre sugli sviluppi di un piazzato, con l’incornata di Fazio. Nel mezzo, rossoneri confusi e campani di cuore. Nella ripresa addirittura la ribalta la squadra campana con Candreva e la papera di Maignan, ci pensa Jovic in pieno recupero a evitare la clamorosa sconfitta. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE