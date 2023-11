NBA 2023/2024: tornano al successo i Clippers, cadono i Nuggets. A Est bene Boston, Phila e Milwaukee

Un venerdì notte da 11 partite per l’NBA valide – come da tradizione in questo mese di novembre – anche per l’In-Season Tournament che sta per entrare nel vivo a poche settimane dalle Finals Four di Las Vegas.

RISULTATI E CLASSIFICHE

A Est continua la marcia dei Boston Celtics, arrivati a cinque vittorie consecutive dopo il 105-108 con il quale hanno espugnato Toronto, mandando in doppia cifra ben sei uomini, con Jaylen Brown miglior realizzatore di serata a quota 23 punti. Gli stessi di Schroder e Poeltl per la franchigia canadese, che però non è riuscita ad evitare il ko al fotofinish. Insegue Philadelphia, anch’essa vincente in trasferta per 116-126 ad Atlanta con 32 di Embiid e una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi per Tobias Harris.

Vittoria schiacciante per i Bucks di Antetokounmpo e Lillard (27 punti) ai danni degli Charlotte Hornets per 99-130, così come netto è stato il successo dei New York Knicks a Washington contro gli Wizards per 99-120. Danilo Gallinari chiude con 7 punti, 6 rimbalzi e 1 assist in 17′, mentre la sua squadra incassa la decima sconfitta su dodici partite giocate. Nonostante i rumors di mercato, Zach LaVine ne mette 34, ma i Chicago Bulls perdono in casa 97-103 contro gli Orlando Magic dei fratelli Wagner (entrambi in doppia cifra) e Paolo Banchero (13 punti). Vittoria anche per i Cavaliers per 108-100 su Detroit.

Cadono, per la terza volta in stagione, i Denver Nuggets, ora in testa alla Western Conference con lo stesso record dei Dallas Mavericks. Una clamorosa tripla doppia da 26 punti, 16 rimbalzi e 18 assist di Nikola Jokic non basta per evitare la sconfitta contro i New Orleans Pelicans ancora orfani di C.J. McCollum. Williamson, Ingram e Valanciunas scollinano tutti oltre quota 20 nella vittoria per 115-110.

Finalmente arriva la prima vittoria dei Los Angeles Clippers dalla trade di James Harden in poi. La squadra di Ty Lue si presenta con Russell Westbrook dalla panchina e in campo soltanto per 17′, mentre Harden, George e Leonard ne segnano rispettivamente 24, 23 e 26 nel successo per 106-100 sui Rockets. Vince anche l’altra metà di LA, con i Lakers che trionfano a Portland per 95-107 e un LeBron da 35 punti e 9 assist, e un Davis da 16 punti e 14 rimbalzi.

I 38 di Kevin Durant e i 24+15 assist di Devin Booker guidano i Phoenix Suns alla vittoria per 128-31 sugli Utah Jazz di un buon Simonte Fontecchio da 8 punti e 2/3 dall’arco in 15′ di utilizzo. DeAaron Fox ne mette 43, mentre Sabonis fa 27+14, con i Kings che vincono 120-129 a San Antonio contro gli Spurs: Wembanyama mette a referto 27 punti.