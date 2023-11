F1 GP Las Vegas, risultati e classifica prove libere 3: Russell il più veloce, Ferrari concentrate sul passo gara

I risultati e la classifica dei tempi delle prove libere 3 del GP di Las Vegas 2023 in corso questo fine settimana nel Nevada. Dopo i disastri della prima giornata, finalmente senza particolari intoppi è andata in scesa l’ultima sessione di libere che precede le qualificazione nella Sin City. Il più veloce nella serata americana è stato George Russell, in grado di far segnare un 1’34″093 pochi minuti prima del termine della prova. Seconda posizione per Oscar Piastri con la sua McLaren, mentre in terza piazza troviamo incredibilmente Logan Sargeant. Il padrone di casa precede le due Red Bull. Nelle retrovie le Ferrari di Leclerc e Sainz, che si sono però soffermate sul passo gara, senza mettere a segno un giro veloce che potesse insidiare le prime posizioni.

CLASSIFICA FP3

1. Russell G. Mercedes 1:34.093

2. Piastri O. McLaren +0.398

3. Sargeant L. Williams +0.552

4. Verstappen M. Red Bull +0.560

5. Perez S. Red Bull +0.613

6. Albon A. Williams +0.633

7. Alonso F. Aston Martin +0.695

8. Hamilton L. Mercedes +0.760

9. Bottas V. Alfa Romeo +0.815

10. Magnussen K. Haas +0.974

11. Norris L. McLaren +0.996

12. Hulkenberg N. Haas +1.019

13. Stroll L. Aston Martin +1.160

14. Ocon E. Alpine +1.204

15. Zhou G. Alfa Romeo +1.788

16. Leclerc C. Ferrari +1.815

17. Sainz C. Jr. Ferrari +1.846

18. Tsunoda Y. AlphaTauri +1.994

19. Gasly P. Alpine +2.392

20. Ricciardo D. AlphaTauri +3.685