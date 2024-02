NBA 2023/2024: strepitoso Curry da 60 punti, ma Golden State cede all’overtime. I Lakers frenano la corsa dei Knicks

Pochi ma buoni i sei match validi per la regular season NBA 2023/2024 andati in scena nella notte italiana. Luci dei riflettori puntate su Steph Curry, diventato il secondo giocatore della storia dopo Kobe Bryant a mettere a referto una prestazione da 60 punti all’età di 35 anni. Il fenomeno di Golden State si è caricato la squadra sulle spalle, mandando a bersaglio ben 10 triple, ma non è riuscito ad evitare la sconfitta, maturata all’overtime sul campo degli Atlanta Hawks per 141-134.

La striscia di nove vittorie consecutive dei New York Knicks è stata invece interrotta dai Los Angeles Lakers, trascinati da un altro giovanotto dal nome di LeBron James, autore di 24 punti, 5 assist e 5 rimbalzi. Sugli scudi anche Anthony Davis con la solita doppia doppia (12 punti e 18 rimbalzi), mentre alla squadra di casa non è servito lo show di un ispirato Jalen Brunson da 36 punti e 10 assist: al Madison Square Garden hanno avuto la meglio i gialloviola per 113-105.

Non poteva mancare alla festa neppure Giannis Antetokounmpo, un uragano che si è abbattuto sui Dallas Mavericks, sconfitti per 129-117. Il greco ha messo a referto una doppia doppia da 48 punti e 10 rimbalzi che, insieme ai 30 punti a bersaglio del compare Lillard, hanno mandato al tappeto Luka Doncic e compagni. Lo sloveno ha fatto il suo – 40 punti e 11 assist – ma non è stato sufficiente.

Sconfitta numero 40 in stagione per i San Antonio Spurs, battuti tra le mura amiche dai Cleveland Cavaliers, al quinto successo consecutivo nonché al 13° nelle ultime 15 partite: numeri che avvicinano la franchigia sempre di più alle posizioni di vertice della Conference. Il miglior realizzatore è stato Donovan Mitchell con 31 punti, ma non sono passate inosservate le prestazioni di Allen (26 punti e 16 rimbalzi) e Mobley (28 punti e 10 rimbalzi).

Infine, i Sacramento Kings hanno regolato i Chicago Bulls per 123-115 nel segno di De’Aaron Fox, autore di 41 punti, e Domantas Sabonis (tripla doppia da 13 punti, 14 rimbalzi e 10 assist). I Philadelphia 76ers hanno invece ceduto il passo ai Brooklyn Nets per 136-121. MVP Cam Thomas con 40 punti a referto.