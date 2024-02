Sport in tv oggi domenica 4 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 4 febbraio 2024. A Doha proseguono i Mondiali delle discipline acquatiche, con il nuoto di fondo in cui si decidono le medaglie nella 10 km maschile; poi anche tuffi e nuoto artistico, oltre allo start della pallanuoto femminile con il Setterosa impegnato. Ovviamente tanto calcio con la Serie A, il posticipo di Serie B, la Serie C e i campionati internazionali. Torna anche lo sci da Chamonix, oltre alle finali del tennis e tanto altro ancora. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.