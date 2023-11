NBA 2023/2024, è la notte di Holmgren: i Thunder battono Golden State all’overtime, ok Bucks e Bulls

Nella notte italiana brilla la stella di Chet Holmgren, grande protagonista nella vittoria degli Oklahoma City Thunder contro i Golden State Warriors. Nel match valevole per la regular season NBA 2023/2024 e per il torneo di metà stagione, il rookie ha messo a referto 36 punti, career-high, insieme a 10 rimbalzi, ma soprattutto ha realizzato il canestro della parità che ha portato la sfida ai supplementari. A spuntarla sono stati proprio i Thunder per 130-123, anche grazie ai 40 punti di una certezza come Shai Gilgeous-Alexander.

40 punti a referto anche per Giannis Antetokounmpo, che ha trascinato i Milwaukee Bucks alla vittoria per 132-125 contro i Dallas Mavericks, a cui non sono bastati i 39 di Kyrie Irving. Tornano al successo i Chicago Bulls, che dopo tre sconfitte di fila hanno superato i Miami Heat per 102-97, mentre continuano a volare i Minnesota Timberwolves, secondi a Ovest, grazie al successo per 121-120 ai danni dei New Orleans Pelicans nel segno di KAT (Karl-Anthony Towns), autore di 29 punti. Infine, successi per i New York Knicks, contro gli Charlotte Hornets, e per i Memphis Grizzlies, vittoriosi sui San Antonio Spurs.