F1 GP Las Vegas 2023, Sainz: “Non sono contento del sesto posto, avevamo il passo per vincere”

C’è grande amarezza nelle parole di Carlos Sainz, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il sesto posto nel GP di Las Vegas 2023 di F1: “Oggi la macchina aveva il passo per lottare per la vittoria, perciò non sono molto felice nonostante la rimonta dall’ultima alla sesta posizione“. Lo spagnolo della Ferrari ha poi proseguito: “E’ stata una gara dura perché partendo a metà gruppo non avevo tanto grip e, a causa della pista sporca, le gomme si sono bloccate più volte. Siamo comunque riusciti a salvare punti preziosi per la squadra: siamo a -4 dalla Mercedes e lotteremo ad Abu Dhabi“.