Nba 2023/2024: Kings fuori dalle prime sei, i Knicks si avvicinano ai Bucks

Prosegue la regular season di Nba 2023/2024

RISULTATI E CLASSIFICHE

New Orleans batte Sacramento 135-123 e si conferma al sesto posto a Ovest. 31 a testa per McCollum e Zion Williamson. Sono 27 per Murphy e 14, con 6 rimbalzi e 6 assist, per Alvarado. Sabonis torna in doppia doppia (18+10+4) e Fox ne mette 33, con 5 rimbalzi e 8 assist. Quarto ko nelle ultime cinque per i Kings (45-35), che ottavi e fuori dalla lotta per le prime sei (tre vittorie a due giornate dalla fine) e ora hanno lo stesso record di Lakers, noni, e Warriors, decimi. Warriors che sono passati in casa di Portland 100-92. Curry chiude con 22 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Kuminga ne aggiunge 19 e Wiggins 15. Sponda Trail Blazers, bene Scoot Henderson con 18 punti e 12 assist. Doppie doppie anche per Ayton (25+11 rimbalzi) e Jabari Walker (17+16 rimbalzi). New York vince 118-109 al TD Garden contro Boston. Randle non ci sarà fino a fine stagione, playoff compresi, e Brunson ne piazza 39 con il 65% dal campo (15/23). Doppia doppia da 16 punti e 16 rimbalzi per Josh Hart. Nessun giocatore dei Celtics oltre i 20 punti. Tatum il migliore con 18 punti e 7 assist. Knicks (48-32) che si avvicinano a una vittoria dal secondo posto occupato da Milwaukee (49-31). Nelle altre partite, Chicago vince sul parquet di Detroit 127-105. 39 punti e 7 assist per De Rozan e 27 punti+11 rimbalzi per Vucevic. Non bastano ai Pistons i 20 punti di Jalen Duren e Marcus Sasser per evitare il ko numero 67 in stagione. Jazz batte 124-121 una Houston senza grosse motivazioni. Tanti giovani in campo. Samanic ne mette 22 con 6 rimbalzi. Keyonte George 20 con 5 assist. Non basta ai Rockets la super prova di Vanvleet (42 punti+7 rimbalzi+7 assist).