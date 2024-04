Eurolega 2023/2024, Virtus Bologna-Baskonia: le combinazioni per l’ottavo posto

L’ultima giornata della regular season dell’Eurolega 2023/2024 di basket mette l’una contro l’altra Virtus Bologna e Baskonia in uno scontro diretto decisivo per definire il quadro dei play-in: di seguito, quindi, le combinazioni per l’ottavo posto. Si tratta di un piazzamento molto importante, perché assicurerebbe di giocare altre due partite, aumentando quindi le possibilità di qualificazione ai playoff. Il regolamento dei play-in, infatti, prevede per l’ottava classificata l’incrocio con la settima, ovvero il Maccabi Tel Aviv. Chi vince va ai playoff, mentre chi perde avrà comunque una seconda chance, andando a sfidare la vincente del testa a testa tra nona e decima, una sfida la cui perdente viene invece eliminata definitivamente, senza possibilità di appello. Inoltre, per la Virtus Bologna vincere vorrebbe dire ritrovare un po’ di fiducia dopo un periodo negativo, che ha visto gli uomini di coach Banchi perdere sette delle ultime otto partite, nella competizione. Contro il Baskonia, però, non sarà affatto semplice, visto che gli spagnoli sono reduci dalla vittoria esterna contro il Real Madrid, che ha interrotto una striscia di tre KO di fila.

VIRTUS BOLOGNA-BASKONIA, LE COMBINAZIONI

In virtù di questi ultimi risultati, le due formazioni si trovano ora appaiate in classifica, a quota 17 vittorie. Per questo motivo, ricavare le combinazioni in vista di Virtus Bologna-Baskonia risulta decisamente semplice: chi vince si aggiudica l’ottavo posto nella regular season, con tutti i vantaggi già elencati, ai quali si aggiunge il fatto che, in caso di sconfitta contro il Maccabi, la seconda sfida verrà disputata con il vantaggio ambientale. Di contrasto, chi perde la partita di questa sera si deve accontentare del nono posto.