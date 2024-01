Australian Open 2024, Sinner-Djokovic interrotta nel terzo set: il motivo

Nel corso del terzo set, è stato interrotto il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valido per la semifinale dell’Australian Open 2024. Il serbo stava per servire sul 40-40 quando degli spettatori sugli spalti hanno richiamato l’attenzione. Il motivo? Un uomo si era sentito male, forse a causa del caldo, ed è stato necessario l’intervento dei sanitari per soccorrerlo. Fortunatamente per lo spettatore non si è trattato di nulla di apparentemente grave tanto che ha lasciato la Rod Laver Arena sulle sue gambe, accompagnato ovviamente dai medici.