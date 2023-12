Sassuolo-Roma, Dionisi: “Vittoria di Empoli importante, siamo in crescita”

” L’ultima partita ci ha dato un po’ di sicurezza, siamo in crescita. Si riparte da una prestazione buona contro una diretta concorrente, si tratta di prestazioni che possono essere importanti anche in seguito. Ora affrontiamo una grande squadra, composta da ottimi giocatori e un grande allenatore. Sappiamo di avere le potenzialità per poter fare bene, ma dobbiamo essere cinici e spietati, cosa che spesso non riusciamo ad essere”. A parlare in conferenza stampa è Alessio Dionisi alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Roma. Sulla situazione di classifica e gli obiettivi: “Il nostro target è sempre arrivare a 40 punti e alla salvezza il prima possibile. Ne abbiamo 15, questo significa che ce ne mancano 25. In questo avvio di stagione abbiamo dimostrato che le qualità non bastano, serve qualcosa in più”, dice.

Dionisi si è poi soffermato sui singoli, in particolare sugli ex: “Missori non ci sarà per un problema fisico, mentr Volpato è in crescita. Se continau così troverà spazio anche lui. Bajrami? È un ragazzo introverso, stiamo lavorando su questo e se si sblocca potrà fare molto bene. Io lo conosco bene, l’ho voluto qui e credo nelle sue qualità. Con l’Empoli quando è entrato mi è piaciuto tantissimo, vorrei vederlo sempre così”.