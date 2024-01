Australian Open 2024, pioggia a tratti protagonista a Melbourne giovedì: programma in ritardo

Pioggia a tratti protagonista in quel di Melbourne Park, dove è in corso la quinta giornata degli Australian Open 2024. Nel corso delle prime ore della nottata italiana e della giornata australiana, diverse interruzioni per pioggia hanno condizionato il programma. Ovviamente nessun problema sui tre campi principali, dove ci si è dovuti fermare solo per la chiusura dei tetti per poi riprendere regolarmente le partite di secondo turno. Si è un po’ in ritardo sui campi secondari, anche se ora è tornato a splendere il gioco e si stanno disputando gli incontri. Giulio Zeppieri, Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego sono al momento tutti in campo, mentre per Elisabetta Cocciaretto bisognerà attendere ancora un paio di ore almeno.