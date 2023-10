Ranking Atp aggiornato a lunedì 30 ottobre: Sinner consolida il n°4, nuovo best ranking per Arnaldi

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 30 ottobre 2023, al termine dei tornei di Basilea e Vienna. In top-10 Stefanos Tsitsipas grazie a qualche segnale di ripresa mostrato nell’ultima settimana riesce a superare Holger Rune in sesta posizione, così come Alexander Zverev opera il sorpasso su Taylor Fritz alla nove. Tanti i punti guadagnati dal nostro Jannik Sinner, che consolida la quarta piazza e allontana Rublev anche in ottica seeding a Melbourne. Matteo Arnaldi festeggia l’ennesimo best ranking della sua stagione al n°41 e anche Lorenzo Sonego può essere soddisfatto del ritorno in top-50. Perde tre posizioni Flavio Cobolli, che in queste ultime settimane di stagione deve provare a ottenere qualche altro buon piazzamento per mettere a sicuro un posto nel prossimo main draw degli Australian Open.

Novak Djokovic (Srb) 11045 (–) Carlos Alcaraz (Esp) 8625 (–) Daniil Medvedev (Rus) 7200 (–) Jannik Sinner (Ita) 5410 (–) Andrey Rublev (Rus) 4935 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4430 (+1) Holger Rune (Den) 4280 (-1) Casper Ruud (Nor) 3705 (–) Alexander Zverev (Ger) 3540 (+1) Taylor Fritz (Usa) 3500 (-1)

22. Lorenzo Musetti 1640 (–)

41. Matteo Arnaldi 1037 (+5)

46. Lorenzo Sonego 980 (+6)

89. Matteo Berrettini 682 (+1)

98. Flavio Cobolli 619 (-3)

130. Giulio Zeppieri 480 (-2)

134. Fabio Fognini 454 (–)