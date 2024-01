Highlights e gol Benevento-Casertana 1-0: Serie C 2023724 (VIDEO)

di Olivia Carbone 12

Benevento ha la meglio sulla Casertana per un solo gol. Decisivo il colpo di testa di Berra al minuto 80, con Curci che poco dopo non trova la rete dal dischetto e annulla ogni speranza di pareggio. Questi i momenti salienti del match valido per la ventiduesima giornata di campionato: