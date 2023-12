Brasileirao, l’incubo si materializza per il Santos: retrocede per la prima volta nella sua storia. Titolo al Palmeiras

L’incubo per i suoi tanti tifosi si è materializzato. Il Santos, storica compagine di San Paolo, per la prima volta nella sua storia centenaria è retrocesso nella seconda divisione del calcio brasiliano. La squadra che è stata di Pelè prima e di Neymar dopo, ha perso 2-1 contro il Fortaleza allo stadio Vila Belmiro e ha chiuso il torneo al 17esimo posto con 43 punti ottenuti in 38 partite, frutto anche dei 13 gol messi a segno da Marcos Leonardo, obiettivo della Roma la scorsa estate. Retrocessione che arriva per un solo punto, col Bahia che, grazie alla vittoria per 4-1 contro l’Atletico Mineiro all’ultima giornata, ha scavalcato proprio il Santos. Il ‘Peixe’, prima di oggi, era insieme a Flamengo e San Paolo uno dei tre club a non essere mai retrocessi. Ora restano in due.

Il titolo è andato al Palmeiras, che ha conquistato il 12° titolo della Serie A brasiliana pareggiando 1-1 con il Cruzeiro nell’ultima giornata di campionato. Per il Palmeiras si tratta di un doppio titolo di Serie A e del nono titolo sotto la guida del tecnico Abel Ferreira, entrato in società nel 2020. “È facile vincere una volta, è facile vincere due volte. Ma vincere nove volte è un’altra cosa”, ha detto Ferreira.