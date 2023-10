NBA 2023/2024: é subito Dame Time a Milwaukee, Lakers in rimonta sui Suns

Vittoria rocambolesca per i Bucks che vincono in volata grazie ad un Lillard subito decisivo e produttivo, miglior marcatore di serata ed Mvp della partita. Nell’altra partita della notte i Lakers con un autorevole ultimo quarto rimontano la doppia cifra di svantaggio con Anthony Davis che avvia la rimonta e LeBron James che segna i canestri pesanti nel finale.

RISULTATI E CLASSIFICHE

MILWAUKEE BUCKS-PHILADELPHIA 76ERS 118-117

Partita fantastica al Fiserv Forum con i Bucks che vincono in volata grazie a un Lillard stellare. Il suo tabellino finale recita: 39 pt, 8 rim, 4 ast con 9/20 dal campo e 17/17 ai liberi. Doppia doppia per Antetokounmpo (23 pt, 13 rim). Per i 76ers grandi prove offensive di Maxey, che senza Harden in campo infila subito 31 punti, e Kelly Oubre in serata di grazie e autore di 27 punti con un 9/11 dal campo (4/5 da 2 e 5/6 da 3). Embiid mette a referto 24 punti, 7 rimbalzi e 6 assist ma non basta per evitare la sconfitta.

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS 100-95

I Phoenix Suns, orfani anche di Booker oltre a Beal nella trasferta della Crypto.com Arena, perdono il match dopo aver condotto per tre parziali su quattro. Prestazione monumentale di Kevin Durant (39 pt, 11 rim), l’ultimo ad arrendersi. I Lakers si aggiudicano la vittoria con le sue due stelle che salgono in cattedra nell’ultimo periodo rimontando uno svantaggio in doppia cifra. Prima Davis, che ha chiuso con 30 punti e 12 rimbalzi, che da il via alla rimonta e poi LeBron James che nel finale mette canestri pesanti a ripetizione. Il re sfiora la tripla doppia chiudendo con 21 pt, 8 rim, 9 ast.