Highlights e gol Fiorentina-Cukaricki 6-0: Conference League 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 128

La Fiorentina si impone nettamente sul Cukaricki per 6-0, nella terza giornata dei gironi di Conference League. A firmare il tabellino dei marcatori sono Beltran con doppietta, Ikone, Sottil, Martinez Quarta e Maxime Lopez, alla sua prima rete in viola. Grande prestazione da parte della formazione di Italiano, reti inviolate e un espulsione per la formazione serba. Di seguito il video con gli highlights.