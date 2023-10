Highlights Bucks-76ers 118-117, debutto da sogno per Lillard: NBA 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 61

Il video con gli highlights di Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers, prima partita della stagione NBA 2023/2024 per entrambe le squadre. I padroni di casa vincono sul filo di lana per 118-117 grazie anche al grandioso debutto di Damian Lillard: 39 punti per lui all’esordio.