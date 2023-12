Dalla Francia: Varane non considera la Saudi League. Più probabile un trasferimento al Real Madrid

Raphaël Varane potrebbe lasciare il Manchester United nel corso della sessione di calciomercato del prossimo gennaio. Negli ultimi giorni erano emersi rumors riguardanti un possibile trasferimento in Arabia Saudita, ma L’Equipe non ritiene questa opzione tra come quella più probabile. Secondo le informazioni fornite dal suo entourage ai media sportivi, le squadre della Saudi League avrebbero espresso interesse per il campione del mondo 2018, ma questa opzione è categoricamente esclusa. Per Varane potrebbe prospettarsi un trasferimento al Real Madrid, che cerca un difensore dopo i tanti infortuni.