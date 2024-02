NBA 2023/2024: Curry fenomeno nel successo contro Phoenix, 20 punti per Fontecchio all’esordio con i Pistons

Nottata molto intensa per quanto riguarda la regular season NBA 2023/2024 con ben undici match in programma. Nella settimana che precede l’All-Star Game, chi ha ribadito di essere una stella a tutti gli effetti è Steph Curry, protagonista di una prestazione da applausi nel successo dei suoi Golden State Warriors contro i Phoenix Suns per 113-112. Il talento di Akron ha infatti mandato a bersaglio 9 triple (3o punti in totale), tra cui quella decisiva a 7 centesimi dallo scadere. Successo prezioso per la franchigia di San Francisco, che torna a intravedere la zona play-in.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Gli occhi di tutta Italia erano però puntati su Los Angeles, dove Simone Fontecchio faceva il suo debutto con i Detroit Pistons sul parquet dei Clippers. Nonostante la sconfitta per 112-106 – con Detroit incapace di gestire un vantaggio di +13 – l’azzurro ha realizzato ben 20 punti, con 9 rimbalzi. Sono 32 invece i punti di Luka Doncic (di cui 18 solo nel primo quarto), che ha guidato alla vittoria i suoi Dallas Mavericks contro Oklahoma. Successi per Brooklyn e Charlotte, mentre i Philadelphia 76ers sono riusciti a sopperire all’assenza di Embiid, liquidando i Washington Wizards per 119-113.

Nona vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers, che nel segno di Jarrett Allen (18 punti e 15 rimbalzi) hanno piegato i Toronto Raptors per 119-95. Doppia doppia pure per Tyrese Haliburton (22 punti e 12 assist) nel successo degli Indiana Pacers ai danni dei New York Knicks, mentre i New Orleans Pelicans hanno mandato al tappeto Portland per 93-84. Infine, vittorie per Orlando (ai supplementare contro i Bulls) e Atlanta (per 122-113 contro i Rockets).