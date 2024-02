Milan, la difesa fa acqua ma da due mesi Pioli ha trovato la quadra: match point Champions col Napoli

La difesa fa acqua da tutte le parti, ma se i risultati sono questi, c’è da stare sereni in casa Milan. I due gol di media subiti a partita devono preoccupare Stefano Pioli, ma da metà dicembre a ora in otto partite di Serie A sono arrivati due pareggi e sei vittorie, e la classifica ora è decisamente positiva, con un terzo posto che sembra in cassaforte e una corsa scudetto dalla quale i rossoneri non sono del tutto tagliati fuori. E contro il Napoli, potrebbe essere un vero e proprio match point per la Champions, perché vincendo si creerebbe un solco incolmabile nei confronti degli azzurri, a loro volta alla disperata ricerca di rimontare sul quarto posto.

2.5 punti di media da metà dicembre per Pioli, che ha trovato evidentemente la quadra e ritrovato lo spirito del suo Milan dei tempi migliori. E pensare che all’andata al Maradona era stato uno dei momenti più bassi di questa stagione, con il doppio vantaggio sprecato e un pareggio che rimase incastonato in quei due punti in quattro partite che di fatto tuttora costano la corsa scudetto al Diavolo. C’è da vendicare quei due punti persi in quella che per un’ora era stata una delle prestazioni più consistenti dell’anno, ma Mazzarri sa che c’è poco da fare se non vincere al Meazza: i campioni d’Italia in carica, tra mille balbettamenti, non possono più permettersi di perdere punti per strada, perché la corsa per il quarto posto non aspetta.

Grandissimo equilibrio nelle ultime dieci partite tra Milan e Napoli in Serie A, tre vittorie per parte e quattro pareggi. E dopo il già citato 2-2 nella gara d’andata, rossoneri e azzurri potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali per la prima volta dal 2019/2020. Del resto, il segno X si è manifestato in 26 delle 75 sfide in casa dei rossoneri e i padroni di casa hanno pareggiato più partite interne contro la Juventus, mentre gli ospiti solo con la Roma hanno trovato più segni X in trasferta. E fuori casa è un bel problema per i partenopei: un pareggio e tre sconfitte e nessun gol nelle ultime quattro, cinque gare a secco lontane dal Maradona non si verificano dal 1979, quando furono sei. Il problema del gol – segnato e subito – non interessa invece il Milan: la squadra di Pioli ha realizzato e incassato almeno due gol nelle ultime tre partite e non è mai successo per quattro volte di fila ai rossoneri. Frutto dei subentrati: nelle ultime venti stagioni di Serie A, solo due volte i rossoneri hanno realizzato più gol con calciatori entrati a gara in corso, al momento sono ben dieci.