Sci alpino, discesa maschile finali Soldeu 2023 oggi in tv: programma, orario e streaming

Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa maschile di Soldeu 2023, valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Saranno tre gli azzurri al via: Dominik Paris con il pettorale numero 4, Mattia Casse con il numero 8 e Florian Schieder con il 14. Appuntamento questa mattina, mercoledì 15 marzo, a partire dalle ore 10.

Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta tv sui canali della RaiSportHD ed Eurosport 1, mentre lo streaming sarà affidato a Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.