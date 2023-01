Wta 500 Adelaide 2 2023, Camila Giorgi fuori al primo turno di qualificazioni

Inizia con una sconfitta il 2023 tennistico di Camila Giorgi, al rientro dopo quattro mesi di stop. La marchigiana, che infatti non giocava dagli scorsi Us Open, si è arresa a Sorana Cirstea nel primo turno di qualificazioni del WTA 500 di Adelaide 2. Un po’ di rammarico per l’azzurra, che si è trovata a condurre di un set e di un break sul 7-5 3-1. Da quel momento, però, la rumena ha messo a segno un incredibile parziale di undici games a uno, andando a vincere con lo score finale di 5-7 6-4 6-0. Ora per Camila il trasferimento a Melbourne per il primo slam stagionale.