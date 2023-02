Atp Cordoba 2023: Vavassori sconfitto al primo turno dal redivivo Pella

Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, Andrea Vavassori è uscito di scena al primo turno dell’Atp 250 di Cordoba 2023 per mano di Guido Pella. Nonostante scendesse in campo con i favori del pronostico, il tennista azzurro è stato sconfitto per 6-2 6-2 in un match a senso unico durato 1h21′ di gioco. Per il beniamino di casa, in tabellone grazie a una wild card, si tratta della prima vittoria ufficiale dal 7 ottobre 2021 (arrivata però dopo “sole” 4 sconfitte, di cui una per ritiro). Pella è volato dunque al secondo turno, dove attende il vincente del match Dellien-Cachin. Vavassori tenterà invece di far bene in doppio, dove fa coppia con il brasiliano Demoliner.

CRONACA – Partenza shock del tennista piemontese, che perde la battuta in apertura (parziale di 12 punti a 4 in favore del suo avversario) e deve annullare due chance del doppio break. Dopo aver portato a casa un lungo game ed essersi sbloccato, prova a rendersi pericoloso anche in risposta conquistando una palla break, ma Pella non trema e la cancella. L’argentino torna quindi all’attacco e, dopo aver sfiorato il break sul 4-1, lo ottiene sul 5-2 e porta a casa un set dominato.

La seconda frazione inizia meglio per Vavassori, che opera subito il break. Pella tuttavia non si perde d’animo e piazza subito il contro break, tornando a dettare legge. L’azzurro conquisterà infatti un solo altro game, incassando un severo 6-2 e uscendo di scena con l’amaro di bocca. Sicuramente contro questo Pella – che vale molto di più della classifica attuale – non era facile, ma Vavassori poteva sicuramente servire meglio e magari portando la partita al terzo avrebbe avuto qualche chance. Va comunque tenuto presente che l’azzurro non ha ancora molta esperienza a certi livelli, non a caso questo era appena il terzo main draw Atp in singolare di tutta la carriera.