NBA 2022/2023: Magic di Banchero sconfitti dai Lakers, vincono Denver e Milwaukee

Manca sempre meno al termine della regular season NBA 2022/2023 e, proprio perché i play-off sono dietro l’angolo, serve un ultimo sforzo per cercare di chiudere nel migliore dei modi. Tra i match andati in scena nella notte italiana, spicca la sconfitta degli Orlando Magic, battuti 111-105 dai Los Angeles Lakers. Paolo Banchero mette a referto 21 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, ma il vero protagonista è Austin Reavers, autore di 35 punti, massimo in carriera. Speranze di postseason ancora vive dunque per i Lakers, così come per i New Orleans Pelicans, che sbancano Houston per 117-107. Ai Rockets non bastano i 40 punti di Green. Tutto facile per i Denver Nuggets, che si prendono la rivincita sui Brooklyn Nets vincendo 108-102. Inutile sottolineare la consueta tripla doppia di Nikola Jokic.

NBA 2022/2023: risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

Successo per i Milwaukee Bucks, che grazie a una tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (che non sbaglia neppure un tiro, 10/10) regolano i Toronto Raptors 118-111, mentre i Los Angeles Clippers battono di 15 punti i Portland Trail Blazers nel segno di George e Leonard. Gilgeous-Alexander segna 40 punti nel successo degli Oklahoma City Thunder contro i Phoenix Suns (a cui non basta un Booker da 46 punti) e mette in discesa la strada verso i play-in. Infine, successo per i Miami Heat a Detroit e rimonta clamorosa dei San Antonio Spurs, che all’intervallo sono sotto di 22 punti ma riescono a ribaltare la gara e sconfiggere gli Atlanta Hawks per 126-118.