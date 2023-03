Ranking Atp aggiornato a lunedì 20 marzo: Alcaraz torna in vetta, Nadal esce dai primi 10

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 20 marzo. Grandi novità al termine del torneo di Indian Wells 2023, il primo Mille della stagione, in cui ha trionfato Carlos Alcaraz in finale su Daniil Medvedev. Lo spagnolo scavalca Novak Djokovic e ritorna al numero uno del mondo, mentre il russo rientra in top 5. Bene Auger-Aliassime, che guadagna 4 piazze, mentre Fritz non riesce a difendere tutti i punti della vittoria dello scorso anno e scivola al decimo posto. La vera notizia, però, è l’uscita di Rafa Nadal dalla top 10 dopo ben 912 settimane, la striscia più lunga di sempre. Il maiorchino è attualmente numero 13. Infine, per quanto riguarda gli azzurri, Jannik Sinner guadagna due posizioni e si avvicina alla top 10, distante ora 10 punti. Nessuna novità invece per i suoi connazionali, che restano tra i primi 100 e proveranno a migliorarsi a Miami. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 20 marzo

Carlos Alcaraz 7.420 (+1) Novak Djokovic 7.160 (-1) Stefanos Tsitsipas 5.770 Casper Ruud 5.560 Daniil Medvedev 4.330 (+1) Felix Auger-Aliassime 3.415 (+4) Andrey Rublev 3.390 Holger Rune 3.325 Hubert Hurkacz 3.065 (+2) Taylor Fritz 2.975 (-5)

GLI ITALIANI

11. Jannik Sinner 2.925 (+2)

21. Lorenzo Musetti 1.840 (-)

23. Matteo Berrettini 1.732 (-)

59. Lorenzo Sonego 835 (+1)

91. Fabio Fognini 628 (-3)

95. Marco Cecchinato 605 (-4)