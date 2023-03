Highlights e gol Inter-Juventus 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 64

Il video con gli highlights e i gol di Inter-Juventus 0-1, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Gol molto contestato dei bianconeri nel primo tempo, segna Kostic ma a inizio azione sembra esserci un mani di Rabiot non sanzionato. Nella ripresa si lotta e c’è tanta intensità, non basta ai nerazzurri per pervenire al pareggio e così vincono gli ospiti. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE