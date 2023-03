Nba 2022/2023: i Rockets sorprendono i Lakers, 50 di Curry non bastano a Golden State contro i Clippers

Sette le sfide NBA andate in scena nella notte italiana, quando ormai mancano poco più di tre settimana al termine della regular season, con tanti verdetti ancora da emettere. Ad ovest, ad esempio, i Sacramento Kings agguantano i Memphis Grizzlies in seconda posizione dopo il successo in trasferta a Chicago per 114-117. Decide una tripla allo scadere di DeAaron Fox per coloro che non sono più una sorpresa di questa stagione. La franchigia californiana sfrutta la sconfitta di Memphis a Miami, dove è battuta nettamente per 138-119 dagli Heat che mandano tutto il quintetto in doppia cifra di punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Ai Golden State Warriors non basta una prestazione da 50 punti con 8 triple messe a segno da parte di Stephen Curry. A vincere sono i Los Angeles Clippers, che ottengono il quarto successo consecutivo e stanno ritrovando un Kawhi Leonard sempre più in ritmo: 30 punti per l’ex Raptor, mentre Zubac ha banchettato in area con 19 punti e 16 rimbalzi. Ancora senza Irving e Doncic, i Mavericks riescono a salvarsi all’overtime sui San Antonio Spurs, imponendosi per 128-137 grazie alla prestazione da 28+13 di Christian Wood.

Con questo successo Dallas torna a respirare in chiave play-in e sfrutta nel migliore dei modi i passi falsi di Timberwolves e Lakers. Minnesota lotta tra le mura amche ma è sconfitta 102-104 dai Boston Celtics del solito duo Brown (35+10)-Tatum (22+12), mentre i lacustri senza James e Davis perdono in back 2 back a Houston contro i Rockets per 114-110.

Infine, i Philadelphia 76ers guidati da un Embiid da 36 punti e 18 rimbalzi e da un Harden da 28 punti e 12 assist riescono a superare i Cleveland Cavaliers 109-118 in trasferta e restano incollati ai Celtics nella lotta per il secondo posto a Est.

Notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 marzo

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 108-118

Miami Heat – Memphis Grizzlies 138-119

Chicago Bulls – Sacramento Kings 114-117

Houston Rockets – Los Angeles Lakers 114-110

Minnesota Timberwolves – Boston Celtics 102-104

San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 128-137 OT

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors 134-126