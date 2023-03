Atp Challenger 175 Phoenix 2023: la pioggia è protagonista, rinviato il match di Berrettini

La pioggia ha fortemente condizionato la giornata di mercoledì in quel di Phoenix, dove è in scena il primo ATP Challenger 175 della stagione. Programma che non si è riuscito a portare a termine e Matteo Berrettini che è stato costretto a rinviare il suo esordio nel torneo. L’attuale numero 3 d’Italia proverà quindi a scendere in campo oggi, giovedì 16 marzo, per il suo primo turno contro il bielorusso Ivashka, battuto in tre precedenti su tre fin qui in carriera. I due sono programmati come 4°match a partire dalle 18:00 italiane.

COME SEGUIRLA IN TV