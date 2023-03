“Reazione? Non serve”, Spalletti chiede calma al Napoli. L’Atalanta ritrova Palomino e Scalvini

Il Napoli ha perso due delle ultime quattro partite di campionato contro avversarie nelle prime sei posizioni in classifica a inizio giornata e il match contro l’Atalanta può servire per spazzare via ogni dubbio sulla stagione partenopea. Alla vigilia della partita contro i bergamaschi, Spalletti è stato chiaro: “Reazione? Solo quando sbagli e noi non lo abbiamo fatto con la Lazio”. Tradotto: niente ansie, specialmente dopo la sconfitta dell’Inter a La Spezia che può determinare un distacco ancora maggiore. Eppure, il tecnico con ogni probabilità rinvierà le rotazioni al ritorno di Champions League contro l’Eintracht. L’unica differenza rispetto alla Lazio dovrebbe riguardare il centrocampo con Ndombele che cerca posto dal 1′ al posto di Anguissa. Per il resto spazio ai soliti big: Kvaratskhelia e Osimhen (con Politano). Osimhen è il calciatore con la miglior media gol del campionato (un centro ogni 93 minuti) e di fronte avrà il giocatore che dopo di lui ha fatto meglio: Ademola Lookman (uno ogni 127). L’ex Leicester è il calciatore più atteso di un’Atalanta che deve fare i conti con la crisi di risultati e l’emergenza infortuni.

Dopo due sconfitte e un pareggio, gli uomini di Gasperini cercano il ritorno alla vittoria nel campo più difficile ma dovranno rinunciare a Teun Koopmeiners. L’olandese sta continuando il percorso di riabilitazione dopo la lesione di primo grado della giunzione muscolo/tendinea del bicipite femorale sinistro. L’allenatore recupera José Palomino e Giorgio Scalvini, entrambi sono candidati per una maglia nella difesa a tre insieme a Rafa Toloi. Recupero lampo anche per Davide Zappacosta, ma l’esterno dovrebbe partire dalla panchina con chance dal 1′ per Ruggeri. In attacco spazio al già citato Lookman e ad Hojlund. L’attaccante danese, sei gol in stagione, ha già punito la Lazio e servito un assist decisivo da tre punti contro la Roma. Adesso cerca un’altra grande prestazione contro una big. Le sorti Champions dei bergamaschi passano dai piedi di uno dei talenti più in luce di questa stagione.