Sci freestyle, Aerials Mondiali Bakuriani 2023: Roth oro nel maschile, Kong nel femminile

Il vento ha finalmente concesso una tregua in quel di Bakuriani, dove sono in corso i Mondiali 2023 di sci freestyle. Si è potuto così concludere il programma aerials, posticipato nelle ultime due giornate. Nella gara maschile l’oro è andato allo svizzero Noe Roth con un punteggio di 118.59, con il quale è riuscito a restare avanti abbastanza nettamente allo statunitense Quinn Dehlinger con 114.58. Sul terzo gradino del podio sale il cinese Longxiao Yang con 110.18 nella prova finale. La Cina invece conquista l’oro nella gara femminile, vinta da Fanyu Kong con uno score di 85.30. L’argento è andato all’australiana Danielle Scott, che aveva fatto segnare il miglior punteggio nelle elimintarorie, con 83.84. Bronzo per l’ucraina Anastasiya Novosad con 82.84.