Nba 2022/2023: Cleveland vince allo scadere a Brooklyn, Banchero trascina i Magic

Una nottata ‘leggera’ per quelli che sono gli standard NBA, con solamente quattro partite andate in scena quando mancano poco più di due settimane al termine della regular season. Lo scontro più interessante a livello di classifica era quello tra Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder, entrambe nel pieno della bagarre ad Ovest per i posti ai playoffs e ai play-in. Pochi giorni fa vinsero Gilgeous-Alexander e compagni, questa volta è arrivata la rivincita dei Clippers, pur orfani di Paul George. Un Kawhi Leonard che sembra entrare in forma nel momento più opportuno della stagione mette 32 nel netto successo per 127-105.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Restano in piena corsa anche i New Orleans Pelicans, che hanno vita facile contro degli Charlotte Hornets che ormai non hanno più nulla da chiedere a questa stagione. Tripla doppia da 30+11+10 per Brandon Ingram, mentre Valanciunas oltre a segnare 20 punti, mette anche giù 19 rimbalzi nel 115-96 finale. Guidati dai 21 punti di Paolo Banchero, gli Orlando Magic ottengono un altro bel successo in questo finale di stagione: contro i Knicks – ai quali mancavano Jalen Brunson – finisce 111-106.

Infine, incredibile successo per 114-116 a Brooklyn dei Cleveland Cavaliers, che sotto di quattro punti a 29″ dal termine riescono a piazzare un parziale di sei a zero con la tripla della vittoria arrivata grazie Isaac Okoro dopo il rimbalzo offensivo di LeVert sul tiro sbagliato da Mitchell. Quinta sconfitta di fila per Brooklyn, che scivola fuori dalle prime sei.

Notte tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo

Orlando Magic – New York Knicks 111-106

Brooklyn Nets – Cleveland Caaliers 114-116

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 115-96

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 127-105