Contro l’Olanda la prima senza Lloris: Mbappè eredita la fascia, Maignan i pali

Novantacinque giorni dopo. La Francia torna in campo nel match di qualificazioni europee contro l’Olanda con il ricordo della finale mondiale persa in Qatar ancora vivo. La novità sarà l’assenza tra i pali di Hugo Lloris, primatista di presenze nella nazionale francese con 145 presenze. Il portiere del Tottenham lascia tutto: fascia di capitano e posto tra i pali. La prima sarà ereditata da Kylian Mbappè, il secondo da Mike Maignan. Per l’investitura da capitano Deschamps ha puntato sul carisma del giocatore più forte, più che sull’anzianità, con buona pace di Antoine Griezmann, principale candidato ad indossare la fascia. Secondo la stampa francese Mbappè, come primo atto da capitano, ha subito avuto una conversazione con Griezmann, visibilmente deluso. Un chiarimento per compattare il gruppo e per imporsi come nuovo leader di una generazione che resta d’oro con due finali iridate in pochi anni. Non sono pochi i dubbi di formazione per il Ct dei blues. Ma non mancano certezze: Mbappè su tutti e anche Maignan, confermato titolarissimo dei pali da Deschamps in conferenza stampa. Dopo una prima parte di stagione condizionata dai problemi fisici, il portierone del Milan vuole tenersi stretta la maglia tra i pali. Uno dei ballottaggi è in attacco dove Giroud è insidiato da Kolo Muani. L’attaccante dell’Eintracht ha realizzato 16 reti stagionali con 14 assist e sembra lui il prescelto a prendere le redini di un attacco segnato ancora dagli strascichi per l’addio di Benzema. Le scintille tra il pallone d’oro e Deschamps si sono trascinate in questi mesi e ora Deschamps deve ridisegnare l’attacco, anche tenendo conto dell’età avanzata di Giroud. Intanto la nuova Olanda di Ronald Koeman deve fare i conti con un virus che sta decimando la squadra. I difensori Matthijs de Ligt e Sven Botman, l’attaccante Cody Gakpo, il centrocampista Joey Veerman e il portiere Bart Verbruggen sono tornati a casa. Al loro posto dentro il centrale dell’Inter Stefan de Vrij, il centrocampista del Bayern Monaco Ryan Gravenberch e il portiere del Vitesse Arnhem Kjell Scherpen. Nomi nuovi per un’impresa, allo Stade de France, che sembra proibitiva.