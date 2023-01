Nba 2022/2023: Celtics sempre più soli in vetta alla Eastern, Edwards da 44 nel successo Twolves

Sette le partite andate in scena nella notte italiana tra sabato 21 e domenica 22 gennaio in NBA per la Regular Season 2022/2023. Nella Eastern Conference i Boston Celtics sono sempre più primi, ora con un vantaggio di quattro gare e mezza nei confronti dei Philadelphia 76ers, che salgono al secondo posto grazie alla loro quinta vittoria consecutiva. Scendono in terza piazza i Milwaukee Bucks.

I Celtics – senza Tatum – hanno vinto di misura con lo score finale di 104-106 a Toronto contro i Raptors: ovviamente a guidare l’attacco dei verdi ci ha pensato Jaylen Brown con i suoi 27 punti, ma fondamentali dalla panchina son state le prestazioni di Malcolm Brogdon (23 punti) e Grant Williams (25). Come anticipato, ora i primi inseguitori sono i 76ers, anche loro vittoriosi sul filo di lana in trasferta: 127-129 a Sacramento pur senza Embiid e Harden. Salito in cattedra Tyrese Maxey, che ne ha firmati 32 nel successo della squadra.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Cadono, invece, i Milwaukee Bucks, ancora senza Antetokounmpo e Middleton. I 28 punti e 10 assist di Jrue Holiday non sono bastati contro i Cleveland Cavaliers, che hanno potuto usufruire di una nottata da 38 punti di Evan Mobley. Sempre a Est, successo netto degli Wizards sui Magic, con 30 punti di Hachimura in uscita dalla panchina. Prestazione anonima per Paolo Banchero, con 15 punti in 28 minuti e 5/12 al tiro. Si fanno sorprendere in casa gli Atlanta Hawks dagli Charlotte Hornets, che vincono la loro seconda gara di fila nonostante l’indisponibilità di LaMelo Ball.

I 44 di Anthony Edwards trascinano al successo i Timberwolves contro i Rockets, mentre i Phoenix Suns orfani di Booker, Paul e Ayton battono 112-107 gli Indiana Pacers.

Notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio

Toronto Raptors – Boston Celtics 104-106

Washington Wizards – Orlando Magic 138-118

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 118-122

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 114-102

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 113-104

Phoenix Suns – Indiana Pacers 112-107

Sacramento Kings – Philadelphia 76ers 127-129